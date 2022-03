Prestigieuze Astrid Lindgren-prijs naar Zweedse illustrator

De Astrid Lindgren Memorial Award 2022 is gewonnen door de Zweedse illustrator en auteur Eva Lindström. Ook Nederlanders maakten dit jaar kans op de prestigieuze prijs, die ook wel de Nobelprijs voor Jeugdliteratuur wordt genoemd.

Lindström, die meerdere succesvolle prentenboeken op haar naam heeft staan, krijgt 5 miljoen Zweedse kroon (circa 480.000 euro). De prijs gaat elk jaar naar een persoon of organisatie met een bijzondere bijdrage aan jeugdliteratuur. In 2012 won de Nederlandse auteur Guus Kuijer, vorig jaar de Fransman Jean-Claude Mourlevat.

Dit jaar maakten 282 personen en organisaties uit meer dan zeventig landen kans op de prijs. De Nederlandse genomineerden waren de SchrijversCentrale, Tonke Dragt, Ted van Lieshout, Gideon Samson, Thé Tjong-Khing en de Zweeds-Nederlandse Marit Törnqvist.

De Astrid Lindgren Memorial Award werd in 2002 door de Zweedse regering bedacht ter ere van schrijfster Astrid Lindgren, die in dat jaar overleed. De Zweedse is de bedenker van onder meer Pippi Langkous, Ronja de roversdochter, Emiel en Karlsson van het dak.