Koningsdag Maastricht in teken van vrijheid en verbondenheid

Koningsdag in Maastricht staat dit jaar in het teken van vrijheid en verbondenheid. ‘Het is cruciaal om openlijk respect en saamhorigheid te tonen, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Ons hart is dan ook bij de Oekraïners’, aldus de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake dinsdag bij de presentatie van het programma voor Koningsdag op 27 april.