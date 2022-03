Oekraïne meldt 15.300 doden onder Russische troepen

Oekraïne meldt dat zo’n 15.300 Russische soldaten zijn gesneuveld sinds het begin van de oorlog in het land. De informatie is niet bevestigd door Rusland, dat begin deze maand meldde dat 498 van zijn militairen waren omgekomen.

Er was de afgelopen dagen verwarring over het dodental na berichtgeving van de Russische pro-Kremlin krant Komsomolskaja Pravda. Die publiceerde zondag online een artikel waarin stond dat 9861 Russische soldaten waren gesneuveld, maar dat cijfer verdween later. Een journalist van de krant heeft dinsdag verklaard dat de site was gehackt.

Rusland stelt zich zeer terughoudend op bij het delen van informatie over overleden en gewonde militairen. Begin deze maand werd voor het eerst en laatst een dodental gemeld.