Diana Ross, Erykah Badu en Nile Rodgers naar North Sea Jazz

De Amerikaanse soulzangeres Ross is de headliner op vrijdag 8 juli, Nile Rodgers en zijn band sluiten af op zaterdag 9 juli. Ook Badu is te zien op zaterdag. Voor zondag was eerder Alicia Keys al bevestigd, nieuwe toevoegingen op die dag zijn onder meer Thundercat en New Cool Collective, laat de organisatie dinsdag weten.

Het festival wordt op 7 juli geopend met een concert van John Legend. Kaarten daarvoor zijn al uitverkocht. Jazzpianist en -componist Herbie Hancock is tijdens de 45e editie de zogenoemde 'artist in residence' en geeft meerdere concerten tijdens het festival. NN North Sea Jazz kon de afgelopen twee jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.