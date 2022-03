Doodrijder Belgische carnavalsvierders geeft te hard rijden toe

De Belgische automobilist die zondag zes carnavalsvierders doodreed in een Waals dorp, erkent dat hij veel te hard reed. Hij was op het moment van de aanrijding in gesprek met de passagier naast hem, zegt zijn advocaat.

Bestuurder Paolo F. blijft voorlopig vastzitten, heeft de onderzoeksrechter bepaald. Hij reed naar eigen zeggen ‘ongeveer 90 kilometer per uur’, liet het Openbaar Ministerie weten op een nieuwe persconferentie over het drama. In de straat waar hij zondag in alle vroegte op de mensen botste die zich opmaakten voor een carnavalsstoet was hooguit 50 kilometer per uur toegestaan.

De dertiger wordt verdacht van een vergrijp dat vergelijkbaar is met dood door schuld. Hij kan vijf jaar cel krijgen.

Andere betrokkenen

Paolo’s neef Nino, die met hem in zijn zwarte BMW zat, is op vrije voeten. Hij lag te slapen en herinnert zich niets van voor de fatale klap, zegt zijn advocaat tegen het Belgische RTL. Omdat de twee zijn doorgereden en ook de bijrijder zich niet bekommerde om de slachtoffers, kan hij eveneens een weliswaar veel kortere gevangenisstraf krijgen.

De twee neven waren wezen stappen. Allebei hadden ze te veel gedronken, al had de passagier nog flink meer alcohol in zijn bloed dan de bestuurder.