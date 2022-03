Zelensky spreekt paus, vestigt hoop op bemiddeling Vaticaan

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de situatie in zijn land besproken met paus Franciscus. Bemiddeling van het Vaticaan om het lijden in Oekraïne te beëindigen zou worden gewaardeerd, twittert Zelensky.

Het staatshoofd heeft de katholieke leider verteld over de moeilijke humanitaire situatie en de blokkade van vluchtroutes door Russische troepen bij belegerde steden. Zelensky bedankte Franciscus voor de gebeden voor Oekraïne en vrede.

De paus herhaalde zondag zijn oproep tot het beëindigen van de oorlog. Hij sprak van een ‘zinloos bloedbad’ met elke dag ‘slachtingen en wreedheden’. ‘De gewelddadige agressie tegen Oekraïne vertraagt helaas niet’, zei hij. Een dag eerder had hij Oekraïense vluchtelingen in een kinderziekenhuis in Rome bezocht.