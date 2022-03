KVK: klein deel ondernemers voelt grote impact sancties Rusland

Slechts 7 procent van de ondernemers doet zaken met Rusland. De gevolgen worden wel breder gevoeld, vooral in de sectoren land- en tuinbouw, groothandel en logistiek. In de land- en tuinbouw voelt een derde van de ondernemers grote of zeer grote gevolgen. In heel Nederland gaat het om 8 procent van de bedrijven.

Als ondernemers de gevolgen voelen van de oorlog en de sancties, gaat het vooral om hogere energieprijzen (68 procent). Bijna zes op de tien noemt hogere inkoopprijzen van materialen, grondstoffen of producten. Ruim een kwart merkt dat materialen, grondstoffen en producten minder beschikbaar zijn.

Betrokkenheid

Ongeveer de helft van de ondernemers maakt zich in meer of mindere mate zorgen over het eigen bedrijf. Slechts een klein deel is bezig met het met nemen van maatregelen. Van de 13 procent van de ondernemers die zich daarmee bezighoudt, concentreert 30 procent zich op cyberveiligheid en 28 procent zoekt naar andere en duurzame bronnen van energie.

‘Tegen de achtergrond van een nietsontziende oorlog door Rusland in Oekraïne valt de rest natuurlijk volledig in het niet’, zegt KVK-bestuurder Rodrique Engering in een toelichting. ‘We zien ook bij veel ondernemers een grote betrokkenheid. Iedereen realiseert zich de futiliteit van het eigen ongemak.’ Toch wilde de KVK een beeld hebben van de gevolgen voor ondernemers omdat ze steeds vaker om advies vragen.