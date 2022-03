Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl sluit contract met McDonald’s

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway heeft een overeenkomst gesloten met fastfoodketen McDonald’s. Het partnerschap versterkt bestaande lokale overeenkomsten met klanten en franchisenemers van bezorgdienst McDelivery in markten over de hele wereld. Via de samenwerking moet de bezorgdienst van de keten, McDelivery, een boost krijgen.