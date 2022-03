Interpolis: ziekteverzuim begin dit jaar hoogste in vier jaar

Het aantal ziektemeldingen is aan het begin van dit jaar fors toegenomen. Dat heeft vermoedelijk te maken met het versoepelen van het thuiswerkadvies. Dat meldt verzekeraar Interpolis na onderzoek. Volgens Interpolis ligt het ziekteverzuim bij mkb-ondernemers op het hoogste niveau in vier jaar.

In de eerste twee maanden van 2022 ging het om 10.608 meldingen. Dat waren er een jaar eerder 4946. Voor corona schommelde dit cijfer rond de 6500 tot 7000 meldingen. In verschillende sectoren zorgt het hoge ziekteverzuim voor problemen door een tekort aan personeel. Dat is vooral in sectoren waar niet vanuit huis kan worden gewerkt zoals in de horeca, de beveiliging en de zorg.

Uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis komt naar voren dat twee op de vijf mkb’ers van plan zijn om thuiswerken te blijven stimuleren. De verzekeraar adviseert bedrijven waar thuiswerken mogelijk is om goede afspraken te maken. Als voorbeeld noemt de verzekeraar mensen die terugkomen van vakantie. Die zouden de eerste dagen na terugkomst vanuit huis kunnen werken, omdat de kans op een coronabesmetting voor die groep groter is.