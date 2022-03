Burgemeester van stad bij Kiev roept inwoners op tot vertrek

De burgemeester van Borispil, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Kiev, heeft een deel van zijn inwoners opgeroepen de stad te verlaten vanwege gevechten in de omgeving. Net als in de andere plaatsen rondom de Oekraïense hoofdstad zijn onder de bevolking grote zorgen over de dreiging van mogelijke Russische aanvallen.

Het is volgens burgemeester Volodimir Borisenko niet nodig om in Borispil te blijven. Hij heeft gezegd dat de mannen de stad beter kunnen verdedigen als vrouwen en kinderen weg zijn. De stad heeft in totaal ongeveer 60.000 inwoners.

Een adviseur van de Oekraïense binnenlandminister heeft gezegd dat er in Borispil paniek is ontstaan vanwege geruchten over een Russische aanval woensdag, waarbij de stad zou worden vernietigd. Ook in andere plaatsen rondom Kiev zouden mensen in paniek zijn.

In de omgeving van Kiev vinden al weken gevechten plaats. Volgens Oekraïne is de inname van Kiev een van de belangrijkste doelen van Rusland. De missie is door een presidentieel adviseur omschreven als een zelfmoordmissie voor Russische soldaten.