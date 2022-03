Shell dient beroep in tegen uitspraak om uitstoot te verminderen

Olie- en gasconcern Shell heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in een door Milieudefensie aangespannen zaak. Het bedrijf, dat al eerder aangekondigd had in beroep te gaan, maakt vooral bezwaar tegen de eis dat het de uitstoot van de gebruikers van zijn brandstoffen compenseert. Het bedrijf vindt die door de rechter opgelegde zwaarwegende inspanningsverplichting ‘niet haalbaar’.