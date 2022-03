Makelaardij komt met tuchtrecht voor makelaars en taxateurs

Beroepsverenigingen voor de makelaardij NVM, VBO en Vastgoedpro willen dit jaar een onafhankelijk en ‘verenigingsoverstijgend’ tuchtrecht gaan invoeren voor makelaars en taxateurs. Dat moet de kwaliteit en integriteit in de sector verbeteren. De branche kampt al langer met problemen rondom transparantie in het verkoopproces, mede doordat makelaar een vrij beroep is.

Vorig jaar kwamen er bijvoorbeeld bij Vereniging Eigen Huis veel klachten binnen over makelaars, die massaal regels rond de aankoop van een huis negeerden. Zo wisselden makelaars onderling informatie uit over biedingen en speelden ze kopers tegen elkaar uit, waarmee de prijs opgedreven werd.

Straks kunnen zowel consumenten als bedrijven via het tuchtrecht een klacht indienen over makelaars, taxateurs, bouwkundig keurders en aan- of verkoopadviseurs. Het gezamenlijke tuchtrecht, waarvoor één loket komt, gaat gebruikmaken van de al bestaande beroeps- en gedragscodes van de eigen verenigingen om de klachten te toetsen. De organisaties hopen dat er zo meer vertrouwen en transparantie komt in de sector. Het tuchtrecht moet uiteindelijk voor de hele sector gelden.

Keerzijde

Een uitspraak is bindend en definitief. Afhankelijk van de situatie, de klacht en de uitspraak kan een makelaar bestraft worden met een boete of, indien deze lid is van de organisaties, geroyeerd worden.

Het maakt niet uit of een partij lid is van de verenigingen of niet. Keerzijde is wel dat er tegen niet-leden nu nog weinig concrete actie ondernomen kan worden. Soms kan een consument ook alleen gelijk krijgen, maar valt er concreet weinig meer te doen, zoals bij een biedproces waarbij een huis al vergeven is.

De organisatie en uitvoering van het tuchtrecht wordt door een onafhankelijke partij gedaan. Het is nog niet bekend welke dat wordt. Ook roepen de brancheorganisaties de overheid en private partijen in de sector, zoals bijvoorbeeld huizensite Pararius, op zich aan te sluiten bij het initiatief.