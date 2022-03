BNNVARA sluit zich niet aan bij aangifte Van Roosmalen na column

BNNVARA sluit zich niet aan bij de aangifte van Marcel van Roosmalen vanwege de bedreigingen aan zijn adres na het uitspreken van een satirische column in het BNNVARA-programma De Nieuws BV. De omroep laat weten "onze columnist in zijn aangifte te steunen", maar ziet zelf "op dit moment" geen aanleiding om ook aangifte te doen.

Dat heeft een woordvoerder desgevraagd laten weten. Van Roosmalen meldde vrijdag dat hij aangifte ging doen vanwege de talloze bedreigingen die hij heeft ontvangen na de column, waarin de auteur stelde dat Forum-parlementariër Gideon van Meijeren een spion van Poetin was. Sinds het uitspreken van de column worden Van Roosmalen en zijn kinderen online bedreigd.

Van Roosmalen zei ook aangifte tegen omroep Ongehoord Nederland en Arnold Karskens te overwegen vanwege uitlatingen in het programma Ongehoord Nieuws. De presentatrice van dat programma insinueerde in een nieuwsuitzending dat de column zou kunnen leiden tot een moordaanslag zoals op Pim Fortuyn twintig jaar geleden.

ON onder vuur

De woordvoerder van Van Roosmalen liet maandag al weten dat de auteur geen mededelingen meer wil doen over zijn aangifte. In zijn dagelijkse column Weer een dag kwam Van Roosmalen niet terug op de kwestie. Ook de politie kan niet bevestigen of de aangifte binnen is.

Het is niet de eerste keer dat Ongehoord Nederland onder vuur ligt. De ombudsman van de NPO kreeg al een groot aantal klachten over ON en stelde een onderzoek in. De omroep van Karskens kreeg van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status op voorwaarde dat de omroep "dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek" deelde als andere omroepen binnen de NPO. Ondanks de voorwaarden van Slob laat het ministerie van OCW weten dat er vanuit het ministerie geen toezicht wordt gehouden op de content die Ongehoord Nederland maakt.

Ook de NPO zelf wil niet inhoudelijk reageren op alle kritiek op uitzendingen van ON "omdat omroepen zelf over de inhoud van hun programma's gaan".