AEX-index begint hoger, techinvesteerder Prosus voert lijst aan

Techinvesteerder Prosus was dinsdag een opvallende stijger in de AEX-index op het Damrak. Het bedrijf, dat een groot belang heeft in het Chinese Tencent, leek te profiteren van de belofte van de Chinese premier Li Keqiang om minder streng te zijn voor de techsector in China. De oorlog in Oekraïne bleef het sentiment op de financiële markten mede bepalen.

Verder verwerkten beleggers de stevige woorden die Jerome Powell van de Federal Reserve uitsprak. Volgens de baas van de Amerikaanse centralebankenkoepel is de inflatie veel te hoog en zal de Fed zijn beleid aanscherpen om deze te beteugelen. Dat betekent waarschijnlijk dat de rentes in de VS sneller zullen worden verhoogd.

Prosus voerde de AEX-index aan met een winst van 3,2 procent. De hoofdindex stond in de vroege handel 0,5 procent hoger op 722,05 punten. Betalingsbedrijf Adyen was de de sterkste daler met een verlies van 0,9 procent. Ook zorgtechnologieconcern Philips stond in de staartgroep.

Olie

Shell won 1,2 procent in het kielzog van de verder gestegen olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 113,29 dollar. Voor een vat Brentolie moet 117,56 dollar worden betaald. Dat betekende een stijging met 2,1 procent in vergelijking met een dag eerder. Ook elders in Europa stonden olie- en gasconcerns bij de winnaars na de opmars een dag eerder. BP steeg in Londen 0,5 procent terwijl TotalEnergies in Parijs 0,6 procent aandikte. Ook het Italiaanse Eni en het Noorse Equinor wonnen in het kielzog van de olieprijzen aan waarde.

De MidKap in Amsterdam steeg 0,5 procent tot 1046,68 punten. Bij de middelgrote fondsen was metalenspecialist AMG de sterkste stijger met een winst van 3 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos bungelde onderaan met een verlies van 0,8 procent. In Frankfurt, Londen en Parijs werden winsten tot 0,5 procent op de borden gezet.

China Eastern

In de nasleep van het vliegtuigongeluk bleef de aandacht ook uitgaan naar de luchtvaartsector. De Boeing 737-800 van China Eastern, waarmee het ongeluk plaatsvond, wordt ook door veel Europese luchtvaartmaatschappijen gebruikt. In China werd na de crash driekwart van de geplande vluchten geannuleerd. Het aandeel van China Eastern verloor stevig op de beurs in Hongkong. In Amsterdam steeg Air France-KLM 0,6 procent.

De euro was 1,099 dollar waard, tegen 1,1104 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa op maandag.