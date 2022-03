China Eastern verliest fors op beurs Hongkong na vliegtuigcrash

Luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines verloor dinsdag op de beurs in Hongkong dik 5 procent van zijn beurswaarde. De koers stond onder druk als gevolg van de vliegtuigcrash in China waarbij 132 mensen het leven lieten. Het bedrijf houdt alle toestellen van het type Boeing 737, waarmee de crash plaatsvond, voorlopig aan de grond.

Het toestel van China Eastern Airlines stortte maandag in het zuiden van China neer. Volgens de luchtvaartautoriteiten waren er 123 passagiers en negen bemanningsleden aan boord. Reddingswerkers zijn naar de rampplek gestuurd. Na het ongeluk werden massaal vluchten geannuleerd. Van de 11.800 geplande vluchten in China bleef bijna driekwart aan de grond. Onder andere op de doorgaans drukke route tussen Beijing en Shanghai werd veel minder gevlogen. De crash was het eerste dodelijke vliegtuigongeluk in China sinds 2010.

Verder viel de koerssprong van techconcern Alibaba in Hongkong op. Het aandeel won bijna 9 procent nadat het bekendmaakte dat het zijn aandeleninkoopprogramma opvoert van 15 miljard dollar naar 25 miljard dollar. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2 procent hoger.

Japan

De Chinese regering maakte verder bekend dat de steun voor de economie en de kapitaalmarkt zal worden opgevoerd. Beijing herhaalde daarmee de eerdere belofte om het gehavende beleggersvertrouwen te herstellen in het licht van een zwakkere groei, een ineenstorting van de vastgoedmarkt en streng optreden tegen technologiebedrijven. De index in Shanghai won 0,3 procent.

In Japan kwamen beleggers terug van een lang weekend, de belangrijke financiële markten in Tokio bleven maandag nog gesloten vanwege een nationale feestdag. De Nikkei-index won dinsdag 1,5 procent. Het aandeel Sony won 0,7 procent. Het technologieconcern maakte bekend de Canadese gameontwikkelaar Haven Entertainment Studios over te nemen. Financiële details werden daarbij niet gemeld. Het is zeker niet voor het eerst dat Sony zich op de markt voor videogames roert.