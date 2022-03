Energiebedrijf Eneco komt met cijfers over 2021

Energiebedrijf Eneco presenteert dinsdag zijn jaarcijfers over 2021. Daarbij zal de aandacht met name uitgaan naar de impact van de sterk gestegen energieprijzen. Vooral gas werd een stuk duurder toen de wereldeconomie herstelde van de coronacrisis.

Door de gestegen energieprijzen ging in Nederland een aantal aanbieders failliet. Een daarvan was Welkom Energie. Alle ongeveer 90.000 klanten van deze relatief kleine speler op de energiemarkt werden overgenomen door Eneco. Die bood hen vervolgens een contract aan op basis van hogere tarieven. Daardoor waren oud-klanten van Welkom Energie van de ene op de andere maand opeens honderden euro’s extra kwijt aan stroom en gas. Mogelijk kan Eneco iets zeggen over hoeveel van die klanten nog steeds klant zijn bij het bedrijf en of er veel mensen in financiële problemen zijn terechtgekomen door de hogere energieprijzen.

In 2020 merkte Eneco nog de gevolgen van de coronacrisis en het warme weer in Europa. De gasverkoop ging volgens het bedrijf omlaag doordat het warmer was dan ooit in Europa. Ook de vraag naar elektriciteit op de zakelijke markt nam af omdat bijvoorbeeld kantoren leeg stonden vanwege het vele thuiswerken.