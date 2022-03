Vonnis verwacht in zaak tegen Navalni over verduistering vermogen

In Moskou wordt dinsdag een uitspraak verwacht in een proces tegen de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. In deze zaak is hem verduistering ten laste gelegd van miljoenen euros uit eigen organisaties. De aanklagers hebben dertien jaar cel geëist. Hij zit al meer dan een jaar vast wegens omstreden aanklachten van bijna tien jaar terug en wordt van steeds meer strafbare feiten beschuldigd.

Navalni wordt dit keer beschuldigd van het stelen van meer dan 42,5 miljoen euro donaties die aan zijn organisaties voor goede doelen werden gedaan. Ook zou hij de rechtbank beledigd hebben tijdens een hoorzitting.

Navalni werd op 17 januari 2021 opgepakt op het vliegveld in Moskou. Hij kwam toen terug uit Berlijn, waar hij werd behandeld voor een zenuwgasvergiftiging. Hij was daarvoor voorwaardelijk op vrije voeten na een veroordeling over corruptie en schond met zijn buitenlandse reis de voorwaarden, aldus justitie.

Volgens critici van het Kremlin zijn de veroordelingen destijds enkel uitgesproken om de rijzende ster van Navalvi als alternatief voor Poetin te torpederen. Navalni werd toen al erg populair, vooral in steden, door zijn campagnes via sociale media tegen corruptie en machtsmisbruik gepleegd door de elites in politiek en economie. Hij heeft zo veel invloedrijke vijanden gemaakt. Hij heeft zich recent in gevangenschap ook fel uitgesproken tegen de Russische inval in Oekraïne.