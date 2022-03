Tweede Kamerfractie Volt vergadert over positie Gündogan

De Kamerfractie van Volt vergadert dinsdagochtend over het lidmaatschap van Nilüfer Gündoğan. Fractievoorzitter Laurens Dassen en Marieke Koekkoek stemmen over een wijziging van de fractieregels om haar eruit te zetten. Gündoğan heeft zelf ook stemrecht, en lijkt dat te willen gebruiken. Ze zal wel in de minderheid zijn.