Twee vrouwen overleden na gewelddadig incident op Zweedse school

Twee vrouwen die maandag op een school in de Zweedse stad Malmö zijn aangevallen door een leerling zijn overleden. Beide vrouwen, die allebei tussen de 50 en 60 jaar oud waren, werkten op de school.

Een 18-jarige scholier is aangehouden als verdachte. Hij belde volgens lokale media zelf de nooddiensten op en vertelde hen waar hij zich schuil hield. Hij bekende ook dat hij twee mensen had gedood. Toen de politie hem aantrof, had hij een mes en een hakbijl bij zich. De politie zegt dat hij alleen handelde.

Op het moment van de aanval waren er nog ongeveer 50 mensen in het schoolgebouw. Over het motief van de dader is nog niets bekend.