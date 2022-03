CBS: huizenprijzen iets minder hard gestegen in februari

De huizenprijzen zijn in februari iets minder hard gestegen dan een maand eerder, becijferden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Bestaande koopwoningen waren in februari ruim 20 procent duurder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In januari meldden de instanties nog een recordstijging van de huizenprijzen van ruim 21 procent, de grootste stijging van de prijs van woningen sinds het meten ervan in 1995 begon. Vergeleken met het moment dat de huizenprijzen een dieptepunt bereikten, te weten juni 2013, waren de prijzen bijna 92 procent hoger.

In februari daalde het aantal woningtransacties tot 14.037, maakte het Kadaster bekend. Dat is een daling van 17 procent op jaarbasis. In de eerste twee maanden van dit jaar werden 28.090 woningen verkocht, ruim een derde minder dan in dezelfde maanden een jaar eerder.