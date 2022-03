Ratingbureau S&P stopt met kredietbeoordeling Russische bedrijven

De grote internationale kredietbeoordelaar Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) stopt met het beoordelen van de kredietwaardigheid van Russische bedrijven. De stap van S&P volgt op het besluit van de Europese Unie om ratingbedrijven te gaan verbieden om bedrijven of organisaties uit Rusland te voorzien van beoordelingen.

Volgens S&P zullen alle Russische ratings worden ingetrokken voordat de EU-deadline op 15 april verloopt. Het bureau had eerder al gezegd al zijn commerciële activiteiten in Rusland op te schorten vanwege de oorlog in Oekraïne.

S&P had eerder ook al de rating van Rusland afgewaardeerd naar junkstatus vanwege de oorlog en de zware economische sancties tegen Moskou. Het bureau zei onlangs dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland in gebreke zal blijven bij zijn schuldverplichtingen. Ook branchegenoten Moody’s en Fitch hebben daarvoor gewaarschuwd.