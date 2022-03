Sportmerk Nike verkoopt meer, ondanks productieverstoringen

Het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike heeft in het afgelopen kwartaal meer verkocht, ondanks verstoringen bij de productie in Zuidoost-Azië door uitbraken van het coronavirus en lockdowns. Op de beurs in New York werden de cijfers goed ontvangen, want het aandeel Nike ging in de handel nabeurs sterk omhoog.

De omzet in het eind februari afgesloten derde kwartaal klom met 5 procent tot 10,9 miljard dollar (bijna 10 miljard euro) vergeleken met een jaar eerder. Vooral in Noord-Amerika ging de verkoop flink omhoog. Ook via het internet werd meer verkocht. Wel stond de verkoop in China onder druk door de strikte lockdownmaatregelen in het land tegen lokale uitbraken van corona.

Nike had onder meer last van fabriekssluitingen in Vietnam vanwege corona, waar het bedrijf veel productie heeft. De nettowinst bedroeg 1,4 miljard dollar, wat 4 procent minder is dan een jaar eerder. Nike had te maken met hogere uitgaven, bijvoorbeeld voor marketing.

Het concern zei in het handelsbericht niks over de oorlog in Oekraïne. Vanwege de oorlog heeft Nike gezegd zijn winkels in Rusland tijdelijk te sluiten, maar veel Russische winkels zouden nog steeds open zijn.