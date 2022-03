Hoekstra: voorlopig geen EU-sancties voor Russische energie

De Europese Unie gaat voorlopig nog geen strafmaatregelen nemen om de aanvoer van Russisch aardgas, olie en steenkool te treffen, denkt buitenlandminister Wopke Hoekstra. Nederland is daar ook niet voor, want ‘je moet wel kijken of iedereen dat kan meemaken. En niet iedereen kan dat op korte termijn meemaken.’