Rutte wil dat EU meebetaalt aan opvang vluchtelingen in Polen

Polen vangt zoveel vluchtelingen uit Oekraïne op dat het "logisch" is dat de EU de regering in Warschau financieel gaat ondersteunen. Dat zei premier Mark Rutte maandag na een gesprek met de Poolse premier Mateusz Morawiecki.

Rutte denkt dat het om een bedrag van 500 miljoen of een miljard euro zal gaan. "Dit gaat om een acute crisis", zei Rutte. Al meer dan twee miljoen mensen uit Oekraïne zijn de grens met Polen overgestoken. "We zoeken een pragmatische oplossing."

De financiële assistentie in deze crisissituatie staat volgens Rutte helemaal los van het Europese coronaherstelfonds. Daaruit kan Warschau zo'n 35 miljard euro krijgen, maar dan moet het land wel aan de eisen van een rechtsstaat voldoen.

Onder vuur

De oerconservatieve Poolse regering van Morawiecki lag de afgelopen jaren onder vuur omdat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt aangetast. Ook werden vrouwenrechten beperkt en kwamen er lhbti-vrije zones in sommige delen van het land.

De Poolse premier maakte in een gezamenlijke persconferentie duidelijk dat hij niets ziet in het overbrengen van Oekraïense vluchtelingen in Polen naar Nederland. Hij wil wel graag financiële hulp bij de opvang. Er moet geld komen voor huisvesting, zorg en onderwijs.