President Oekraïne: we buigen niet voor Russisch ultimatum

Moskou verwacht de overgave van steden als Kiev, Marioepol of Charkov. Maar die zullen een Russische bezetting niet accepteren, zei Zelenski in een interview tegen Oekraïense media. De Russen verwachten dat Oekraïne gehoor geeft aan een ultimatum. ‘Volg het. Dan beëindigen we de oorlog’, aldus de president over hoe de Russen redeneren. Maar ‘Oekraïne kan het ultimatum niet vervullen. Het kan geen enkel ultimatum van Rusland accepteren.’

