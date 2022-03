Shell en ArcelorMittal koplopers in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index is maandag met een kleine winst gesloten. Shell en staalconcern ArcelorMittal waren koplopers in de hoofdindex, dankzij de gestegen prijzen van olie en metalen. Het algehele beeld op de Europese aandelenmarkten was wisselend. De aandacht bleef vooral uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

De AEX eindigde met een plusje van 0,3 procent op 718,37 punten. De MidKap ging licht omlaag tot 1041,67 punten. Londen steeg 0,5 procent, maar Frankfurt en Parijs daalden 0,6 procent.

Shell klom 4,8 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 5,6 procent tot 110,44 dollar en Brentolie werd 6,3 procent duurder op 114,71 dollar per vat. De prijzen werden gestuwd door berichten dat de Europese Unie een verbod op de import van Russische olie overweegt. Het Britse BP werd 3,7 procent hoger gezet in Londen en het Franse TotalEnergies ging 1,5 procent vooruit in Parijs.

ArcelorMittal

ArcelorMittal boekte een winst van 5,5 procent en stond daarmee bovenaan de hoofdindex. Hekkensluiter in de AEX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een min van 5,6 procent. Ook techinvesteerder Prosus had het lastig met een koersdaling van 5,3 procent.

ASML won 0,5 procent. Topman Peter Wennink van de Nederlandse chipmachinefabrikant zei tegen zakenkrant Financial Times dat de uitbreidingsplannen van chipmakers in de komende twee jaar worden beperkt door tekorten aan belangrijke apparatuur. ASML verwacht dit en volgend jaar meer machines te leveren, maar dat zal volgens Wennink niet genoeg zijn om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

OCI

In de MidKap was kunstmestbedrijf OCI de grootste stijger met een plus van ruim 6 procent. Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) was ook in de bovenste regionen te vinden met een winst van 4 procent. Het Poolse postkluisjesbedrijf InPost was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een min van meer dan 4 procent.

In Zürich verloor Nestlé 0,6 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern zegt geen winst te maken met zijn nog resterende activiteiten in Rusland. De eigenaar van merken als KitKat en Nespresso staat steeds meer onder druk om zijn Russische activiteiten volledig te beëindigen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De euro was 1,1104 dollar waard, tegen 1,1059 dollar op vrijdag.