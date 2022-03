Veevoer sinds oorlog Oekraïne kwart duurder, problemen in sector

Grondstoffen voor veevoer zijn door de oorlog in Oekraïne veel moeilijker beschikbaar en daardoor in een paar weken een kwart duurder geworden. Volwaardig eten voor biologische kippen, varkens en koeien kan helemaal niet meer. ‘Dat is een acuut probleem. Als dit niet wordt opgelost, blijven de dieren niet gezond’, zegt Henk Flipsen, directeur van de belangenvereniging voor voerbedrijven Nevedi.

Met name kippen en varkens eten vooral mengvoer. Dat bestaat uit bijvoorbeeld granen, maïs, en zonnebloempitschilfers, die voor een groot deel uit Oekraïne komen. Door de oorlog daar zijn leveringen stil komen te liggen. Zo is er te weinig biologisch voer. Vooral in zonnebloemschilfers zit het aminozuur methionine, dat legkippen nodig hebben om gezond te blijven. Ook een woordvoerster van voerbedrijf ForFarmers zegt dat vooral biologisch voer nu ‘een uitdaging’ is.

Volgens Flipsen overleggen EU-ministers deze week over een oplossing, die bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat tijdelijk een deel van het voer niet-biologisch mag zijn. ‘De verwachting is wel dat er deze week iets over wordt gezegd. En ik ga ervan uit dat ook de Nederlandse overheid een oplossing zal bepleiten voor dit probleem’, aldus de directeur.

Krappe grondstofmarkt

Door de krappe grondstoffenmarkt steeg de inkoopprijs van veevoer volgens Flipsen afgelopen jaar gemiddeld al met een kwart, een stijging die er sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne nog een keer bij is gekomen.

Volgens belangenvereniging LTO Pluimveehouderij/NOP kan die snelle prijsstijging ervoor zorgen dat kippenboeren ervoor kiezen geen nieuwe dieren aan te kopen als zij hun gestegen kosten niet kunnen doorberekenen. ‘Dat willen we niet, want we willen dat er voedselzekerheid er is’, aldus vakgroepvoorzitter Kees de Jong.

Eieren

Hij riep supermarkten eerder op meer te gaan betalen voor de eieren om de gestegen voerkosten te compenseren. ‘Veel supermarkten hebben na die oproep wat bij de prijs gedaan, maar de verwerkende industrie nog niet.’ Die heeft eieren nodig voor bijvoorbeeld cake, koek en mayonaise. ‘Ook die prijzen moeten omhoog’, stelt De Jong.

ForFarmers zegt te verwachten dat regulier veevoer in ieder geval de komende twee maanden nog aan klanten geleverd lijkt te kunnen worden. ‘En de prijsstijgingen zullen ergens in keten moeten worden verdeeld. Het zou kunnen dat ook de consument daar een deel van gaat betalen’, aldus de zegsvrouw.