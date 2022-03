Metaalverwerkers willen tijdelijk af van importheffing om oorlog

Nederlandse en Europese bedrijven willen af van een Europese heffing op bijvoorbeeld goedkoop staal uit China. Door de hogere prijzen voor staal sinds de oorlog in Oekraïne dreigen metaalverwerkers anders in de problemen te komen, wat uiteindelijk zal zorgen voor hogere prijzen in onder meer de landbouw en bouw, waarschuwt de Koninklijke Metaalunie.