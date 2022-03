Oekraïne: Russen schieten op betogers in Cherson

Het Oekraïense leger stelt dat Russische militairen op burgers hebben geschoten die in Cherson betoogden tegen de Russische bezetters. Om de betoging uiteen te jagen zouden Russische militairen niet-dodelijke stungranaten hebben gebruikt maar er zou ook met scherp zijn geschoten. Het leger heeft beelden verspreid waarop enkele honderden vluchtende mensen te zien zijn in het centrum van Cherson.

Stungranaten veroorzaken een enorme knal en een lichtflits die tijdelijk doof maakt en secondenlang het gezichtsvermogen uitschakelt. Het Russische leger heeft niets van het incident gemeld.

Rusland stelt in Oekraïne alleen militaire doelen te bestoken en geen burgers aan te vallen en niet uit te zijn op de verovering of bezetting van gebieden. Cherson is evenwel ingenomen tijdens de opmars vanuit het zuiden, vanuit de Krim, langs de Oekraïense kust. Het is een van de zeer weinige steden die de Russen daadwerkelijk zijn binnengetrokken.