Israël: Moskou ziet af van demilitarisering en nieuw bestuur Kiev

Rusland eist niet langer een totale demilitarisering van Oekraïne en ook geen nieuwe regering in Kiev, volgens althans de Israëlische premier Naftali Bennett. Bennett probeert te bemiddelen in het conflict. Hij herinnerde er maandag ook aan dat Oekraïne heeft afgezien van NAVO-lidmaatschap. Maar er is volgens Bennett in de onderhandelingen nog wel een hele lange weg te gaan, meldde The Jerusalem Post.

Bennett is de enige westerse leider die het Kremlin heeft bezocht sinds Rusland Oekraïne in februari binnenviel. Hij heeft goede contacten met zowel de Russische president Vladimir Poetin als diens Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski.

Poetin laat naar eigen zeggen ‘een speciale militaire operatie’ in Oekraïne uitvoeren, omdat de pro-westerse regering in Kiev etnische Russen zou vervolgen en al jarenlang zou weigeren de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne met directe onderhandelingen te beëindigen. De door Poetin opgevoerde vervolging van etnische Russen zou vooral het werk zijn van extreemrechtse milities en partijen in Oekraïne die in zijn ogen in 2014 met Amerikaanse hulp een staatsgreep pleegden.

Het Russische militaire ingrijpen moet volgens Poetin Oekraïne ‘denazificeren’ en militair volkomen uitschakelen. Met het ‘denazificeren’ zou hij doelen op het installeren van een andere regering in Kiev. Maar volgens Bennett is Moskou daar niet langer op uit. Oekraïne zou volgens Bennett ook niet volkomen gedemilitariseerd hoeven te worden, omdat het nu zegt geen NAVO-lid meer te willen worden. Zelenski zei recent dat zijn land moet afzien van het beoogde NAVO-lidmaatschap.