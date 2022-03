Volt-covoorzitter Sacha Muller treedt terug om burn-out

Sacha Muller, een van de twee voorzitters van het partijbestuur van Volt, treedt tijdelijk terug omdat zij kampt met een burn-out. In een bericht aan regiobestuurders laat zij weten dat de afgelopen maanden ‘en met name’ de afgelopen weken ‘intens’ zijn geweest. Het partijbestuur is verwikkeld in een conflict met Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan, nadat zij uit de fractie werd gezet om meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De rechter zette daar een streep door en tikte het bestuur ervoor op de vingers.