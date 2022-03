Weer minder positieve coronatests, gemiddelde ook gedaald

Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 46.582 positieve tests per dag. Zondag lag dit op 48.680. Het weekgemiddelde daalt sinds vrijdag 11 maart, toen het op 69.191 positieve tests per dag lag. Het aantal coronabesmettingen steeg na carnaval en de versoepelingen van de coronaregels bijna twee weken op rij.

In Amsterdam werden 1390 besmettingen vastgesteld. Rotterdam telde 874 positieve coronatesten en Den Haag 819. Daarna volgden Utrecht (712), Groningen (478) en Almere (399). Op Urk, Terschelling en Vlieland testte niemand positief.

Het RIVM kreeg drie meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun coronabesmetting. Deze werden geregistreerd in Diemen, Rotterdam en Nederweert in Limburg. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag zijn gestorven. Het is het laagste aantal geregistreerde coronadoden sinds de eerste week van maart.