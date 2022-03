Rusland verbiedt ‘extremistisch’ Facebook en Instagram

Een rechtbank in Moskou bestempelde Meta tot extremistische organisatie op aandringen van de openbaar aanklagers. Die vinden dat via de platforms wordt opgeroepen tot geweld tegen Russen en Russische soldaten. Meta liet op Facebook en Instagram uitlatingen zoals ‘dood aan de Russische bezetters’ tijdelijk toe na de Russische invasie in Oekraïne. Het Openbaar Ministerie in Moskou ziet dat als het aanzetten tot het vermoorden van Russen en spreekt van terroristische activiteiten.

Facebook en Instagram spraken over een tijdelijke versoepeling van de regels in onder meer Oekraïne. Gebruikers die aanzetten tot haat werden niet geblokkeerd als de bedreigingen zich richtten tegen bijvoorbeeld Russische militairen in Oekraïne of de Russische president Poetin.