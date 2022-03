Zelenski wil volgende week de Tweede Kamer toespreken

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil volgende week donderdagochtend de Tweede Kamer toespreken via een videoverbinding. Zelenski heeft dat zelf aangeboden via de ambassadeur in Nederland, Maksym Kononenko. Dinsdag moet de Kamer besluiten of hij welkom is. Het presidium stelt voor van wel, schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief.

De president heeft de parlementen van meer landen toegesproken in de hoop steun voor zijn regering te vergaren in reactie op de Russische inval in zijn land. Meestal spreekt hij dan zijn dank uit voor de steun die Oekraïne ontvangt en maakt hij direct gebruik van de gelegenheid om te benadrukken hoe zwaar het land en de bevolking getroffen worden door de oorlog. Daarbij heeft hij meestal ook een concreet verzoek. Het is denkbaar dat hij er in de Tweede Kamer op zal aandringen dat Nederland meer Russische tegoeden bevriest.

De Oekraïense president legde in een toespraak voor het Amerikaanse Congres verbanden tussen de inval in zijn land, Pearl Harbor en 9/11. Hij vroeg het land daarbij een vliegverbod boven Oekraïne in te stellen. Voor het Britse lagerhuis legde Zelenski een verband met de Tweede Wereldoorlog, en het Europees parlement verzocht hij om uit te spreken dat ook Oekraïne Europees is.

Zelenski heeft al langer geregeld contact met Mark Rutte, en vroeg hem onlangs om een videoboodschap op te nemen voor de Oekraïense bevolking. "Wij zijn familie in Europa", zei de premier in dat filmpje.