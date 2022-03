Koning stelt gebouwen beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan Oekraïense vluchtelingen opvangen, bevestigen ingewijden na berichtgeving door RTL Nieuws. Zij worden opgevangen in panden die behoren tot het koninklijk domein, maar dus niet in eigen huis.

Het koningspaar volgt het voorbeeld van de collega’s in België. Vorige week werd bekend dat koning Filip en koningin Mathilde drie gezinnen onderbrengen in appartementen van de Koninklijke Schenking, de organisatie die staatseigendom ter beschikking stelt aan de koninklijke familie. De gezinnen kunnen naar verwachting vanaf begin april in de woningen.