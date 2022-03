Menzis beperkt premie met reserves, maar ‘dat kan niet onbeperkt’

Zorgverzekeraar Menzis heeft vorig jaar ruim 235 miljoen euro uit zijn reserves gehaald om de premies betaalbaar te houden. Dat komt neer op 140 euro per volwassen verzekerde, laat de coöperatieve verzekeraar weten in het jaarverslag. Financieel bestuurder Dirk Jan Sloots waarschuwt echter dat Menzis dit ‘niet onbeperkt kan blijven doen, want ook reserves raken een keer op’.