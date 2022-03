Luchtvaartmaatschappij China bevestigt doden na vliegtuigcrash

Luchtvaartmaatschappij China Eastern heeft bevestigd dat er doden zijn gevallen bij een vliegtuigcrash in het zuiden van China. Er zijn geen details gedeeld over het aantal slachtoffers. Aan boord zaten 123 passagiers en negen bemanningsleden.

De Boeing 737-800 was maandag van Kunming onderweg naar Guangzhou toen het toestel neerstortte in de bergen bij Wuzhou. Waarom het vliegtuig is gecrasht, is niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan, meldt China Eastern.

De luchtvaartmaatschappij heeft in een verklaring zijn condoleances overgebracht. Het bedrijf heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor de familie van de inzittenden.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat het om een ernstige vliegtuigcrash ging. Het toestel was volgens staatsmedia uiteengevallen. Er zijn meerdere wrakstukken gevonden. De krant People’s Daily meldde op basis van een brandweerfunctionaris dat er tussen de brokstukken geen tekenen van leven zijn.