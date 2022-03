Bruls: grote opgave opvang Oekraïners gaat nog komen

De regio’s moeten ieder nog eens 1000 opvangplekken regelen en dat lukt in de ene regio beter dan in de andere. Bruls heeft dan ook zorgen over de langere termijn. ‘De grote opgave gaat nog komen. We weten niet hoeveel mensen er gaan komen. Dat is de grootste uitdaging’, zegt de burgemeester van Nijmegen, bij een overleg van de burgemeesters van de veiligheidsregio’s maandag.

Er is al woningnood, vluchtelingen in azc’s wachten op een plek om te wonen en dan nu deze vluchtelingenstroom erbij. Dat betekent volgens Bruls dat veel gemeenten moeten terugvallen op ‘niet reguliere plekken’ zoals noodwoningen, leegstaande bedrijfs- en fabriekspanden die moeten worden omgebouwd. Dat kost tijd. ‘Wij moeten loskomen van de crisisopvang. Dat is echt tijdelijk.’