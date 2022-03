‘Het is nu wel serieus’, zegt Rutte tegen militairen in Litouwen

Premier Mark Rutte bracht maandag een bliksembezoek aan Nederlandse militairen in Litouwen, die daar al vijf jaar deel uitmaken een NAVO-missie. ‘Het is wel serieus nu’, zei hij tegen de militairen van de Limburgse Jagers. ‘Vijf jaar geleden was het nog theoretisch.’

Pabradė, waar Rutte was, ligt maar een kilometer of tien van de grens met Belarus. ‘Dit is de voordeur’ van het NAVO-gebied, aldus de premier. Vanuit Belarus trokken duizenden Russische militairen de afgelopen weken het buurland Oekraïne binnen.

Toen de NAVO vijf jaar geleden militairen naar Litouwen stuurde, legerde het bondgenootschap de militairen nog ver van de grens om de Russen niet verder te provoceren. Het nieuwe oefenterrein ligt dicht bij Belarus. Dat is ook ‘afschrikking’, aldus een militair.

Scherpschutters

Drie weken blijven de Nederlandse militairen in Pabradė om te oefenen. Normaliter verblijven ze in Rukla. Dat is dik honderd kilometer het binnenland in. Maandag waren ook onder anderen Noren en Amerikanen aan het trainen op het nieuwe oefenterrein.

Rutte kreeg uitleg van scherpschutters van de Limburgse Jagers. Ze komen uit Oirschot. ‘Zijn ze allemaal zo goed opgeleid?’, vroeg Rutte, die zei ‘erg trots’ te zijn op de militairen. Hij ging met het hele peloton op de foto.

Halve dag

De premier was een halve dag in Litouwen. Hij combineert het met een reis naar Polen. ‘Voor mij is dit het mooiste deel van het bezoek.’ Eerder op de dag lieten de premier en president van Litouwen zich vol lof over de Nederlandse militairen uit, liet hij de eenheid weten.

Litouwen investeert momenteel veel in de strijdkrachten. De komende weken gaan drie kampen open waar 2400 militairen kunnen worden gelegerd. Het parlement ging een paar weken terug akkoord met een fikse ophoging van het defensiebudget.

Bak geld

Dat gaat ook in Nederland gebeuren, beloofde Rutte. ‘We gaan er snel een bak geld bij doen.’ Het kabinet pompt deze kabinetsperiode al 25 procent extra in Defensie. Daardoor komt er structureel 3 miljard euro bij.

Rutte riep de militairen op ‘met trots’ over hun beroep te praten. Defensie kampt met een flink personeelstekort. ‘Jullie moeten concurreren met zoveel beroepen, met de zorg, het onderwijs. Maar laten we hier nu maar even de prioriteit leggen.’

In Litouwen zijn momenteel zo’n 300 Nederlandse militairen ingezet. Dat zal nog oplopen tot 350. De rotatie van de Limburgse Jagers begon in januari en ze blijven nog tot begin augustus in de Baltische staat.