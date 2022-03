Klaas Otto neemt afstand van motorclubs, ‘heb nu ander leven’

No Surrender-oprichter Klaas Otto stelt dat hij nooit meer bij een motorclub zal gaan. Dit zei hij maandag in het gerechtshof in Leeuwarden. Het Openbaar Ministerie ziet No Surrender als een criminele organisatie waar Otto, die de titel ‘generaal’ droeg, leiding aan gaf. Otto ontkent dit.

Het OM eist in hoger beroep een celstraf van 2,5 jaar. Dat was in 2020 ook het vonnis van de rechtbank. ‘Ik heb nu een heel ander leven’, aldus Otto (54) maandag in zijn laatste woord. ‘Ik heb de motorclubs jaren geleden gedag gezegd. Er is niets meer dat op mijn oude leven lijkt.’ Afgelopen weekend maakte Otto bekend dat hij een relatie heeft met Rachel Hazes, de weduwe van zanger André Hazes.

Otto stapte in 2013 op bij Satudarah en richtte No Surrender op. Volgens het OM werd Otto een dictatoriale leider van een organisatie die zich bezighield met drugshandel en geweld- en vermogensdelicten. Zo zouden er ‘bad standings’ hebben plaatsgevonden, een oneervol ontslag met mishandelingen en boetes. Ook ‘captains’ Henk Kuipers uit Emmen en Rico R. uit Hulst worden verdacht van leiderschap bij No Surrender. Het OM eist tegen hen celstraffen van respectievelijk twaalf en vier jaar. Het hof doet 16 mei uitspraak.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Maandag kregen de advocaten van Otto het woord. Volgens hen hield No Surrender tot Otto’s vertrek in 2016 zich niet bezig met georganiseerde misdaad. Voor criminele activiteiten van individuele leden draagt hij geen ‘ministeriële verantwoordelijkheid’. Ook voor activiteiten in Noord-Nederland is hij volgens de verdediging niet aansprakelijk. Henk Kuipers, die in 2014 toetrad, was daar de baas. Otto probeerde misstanden intern op te lossen, aldus de verdediging. ‘Toen dat niet lukte, stapte hij op.’

Otto ontkent dat hij betrokken was bij bad standings. Hij vindt dat hem ‘onrecht’ wordt aangedaan doordat van de grondleggers van No Surrender alleen hij wordt vervolgd.

Otto is in 2018 veroordeeld tot zes jaar cel voor onder meer afpersing, zware mishandeling en witwassen. Deze zaak is ook in hoger beroep. No Surrender is sinds 2020 verboden.