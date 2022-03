Verdachte moord Brits politicus zou meer aanslagen beraamd hebben

De 26-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van de Britse parlementariër David Amess had plannen voor meer aanslagen, zeiden aanklagers maandag in de rechtbank in Londen. Hij zou minister Michael Gove (Huisvesting) en nog een parlementariër op het oog hebben gehad.

Ali Harbi Ali werd gearresteerd kort na de steekpartij op 15 oktober vorig jaar in een kerk in Leigh-on-Sea, in het kiesdistrict van Amess. Hij wordt verdacht van moord en het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Amess zat sinds 1983 in het Britse parlement namens de Conservatieve Partij. Hij was het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016.