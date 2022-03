P&O houdt veerboten langer aan de kant na massaontslag

Veerdienstmaatschappij P&O Ferries vaart ook deze week nog niet. De veerdiensten van het bedrijf, waaronder die tussen Calais en Dover en een lijn van de Rotterdamse haven naar het Engelse Hull, liggen sinds vrijdag stil. Toen riep het bedrijf alle boten op aan de kade te blijven en maakte het bekend dat 800 mensen van het zeevarend personeel per direct is ontslagen. Volgens P&O Ferries is het huidige bedrijfsmodel onhoudbaar.