Gündogan beraadt zich op stappen nu Volt haar weer uit fractie zet

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan beraadt zich over "eventuele stappen" die ze kan nemen, nu de Volt-fractie op het punt staat haar wederom het fractielidmaatschap te ontnemen. Dat schrijft ze in een verklaring op Twitter. Vrijdag kondigde fractievoorzitter Laurens Dassen aan dat de fractie, verder bestaande uit Marieke Koekkoek, dinsdag stemt over de positie van Gündoğan. Daar zal Gündoğan zelf waarschijnlijk bij zijn.