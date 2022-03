VN: bijna 3,5 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Het aantal mensen dat Oekraïne is ontvlucht nadert de 3,5 miljoen. Cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR laten zien dat nog steeds veel mensen het land verlaten, maar ook dat de aantallen minder groot zijn dan aan het begin van de Russische invasie in Oekraïne.

De enorme groep vluchtelingen in het buitenland bestaat voor 90 procent uit vrouwen en kinderen. Mannen tot en met 60 jaar moeten in Oekraïne blijven om mee te kunnen vechten tegen de Russische troepen. Naarmate de oorlog voortduurt, verspreiden de vluchtelingen steeds meer over Europa.

Er zijn ook mensen die vanuit buitenland juist naar Oekraïne zijn gereisd, onder meer om te vechten en familieleden in veiligheid te brengen. De Poolse grenswacht meldt dat 264.000 mensen de grens naar Oekraïne zijn overgestoken. De andere kant op zijn 2,08 miljoen mensen geteld.