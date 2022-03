Meer kinderen sloegen tandartscontrole over in coronajaar 2020

De groep kinderen die niet voor controle op bezoek is geweest bij de tandarts is gegroeid in coronajaar 2020. Dat zocht kenniscentrum Vektis uit in opdracht van Pharos. Het laatstgenoemde expertisecentrum op het gebied van gezondheid waarschuwt voor de gevolgen. Als kinderen niet aan gaatjes worden behandeld, kan dat later leiden tot diabetes, long-, hart- en vaatziekten, reuma en zwangerschapscomplicaties.