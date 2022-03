KLM: komende zomer in Europa bijna op niveau van voor de crisis

KLM vliegt de komende maanden binnen Europa ‘bijna weer op het niveau’ van voor de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij profiteert naar eigen zeggen van de coronaversoepelingen die zijn doorgevoerd in Nederland en in andere lidstaten van de Europese Unie. Vluchten naar Kiev, Sint-Petersburg en Moskou worden voorlopig niet uitgevoerd vanwege de oorlog in Oekraïne en de sluiting van het Russische luchtruim.

KLM biedt vanaf eind maart wereldwijd 167 rechtstreekse bestemmingen aan. Het zomerschema loopt tot eind oktober. In het schema gaat het om 96 Europese en 71 intercontinentale bestemmingen. In Europa gaat het komende zomer om 16,7 miljoen beschikbare vliegtuigstoelen. Dat betekent een uitbreiding met 10 procent op jaarbasis.

In het intercontinentale netwerk gaat het om een uitbreiding van de capaciteit met 17 procent. Vooral sinds de heropening van de Verenigde Staten als bestemming is de vraag naar tickets toegenomen. Naar de VS wordt komende zomer even vaak gevlogen als in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Daarbij is het aantal bestemmingen uitgebreid tot twaalf. De Texaanse hoofdstad Austin maakt het dozijn in de VS vol, nadat ook de vluchten naar Salt Lake City weer worden aangeboden. Ook naar Zuid-Amerika is op het merendeel van de routes de capaciteit weer nagenoeg op het niveau van voor corona.

In Azië merkt KLM nog een groot verschil als het gaat om reisbeperkingen. Zo hanteert China nog strikte inreisregels. Verder maken vluchten naar Japan en China een tussenstop in Seoul, omdat om Rusland heen moet worden gevlogen. De vluchten duren ook anderhalf tot tweeënhalf uur langer. Azië blijft volgens KLM een belangrijke markt als het gaat om vracht.