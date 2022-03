Binnenkort 1250 Oekraïners per dag naar gastgezin Takecarebnb

Zo’n 1250 Oekraïense vluchtelingen per dag kunnen naar verwachting met ingang van medio volgende week worden geplaatst in Nederlandse gastgezinnen. Dat zegt directeur Robert Zaal van Takecarebnb, de organisatie die in samenwerking met onder meer het Rode Kruis de langdurige opvang van vluchtelingen in gastgezinnen regelt.