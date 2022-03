Stemmen opnieuw geteld in enkele gemeenten

Enkele gemeenten tellen maandag opnieuw de stemmen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week. Het gaat vooralsnog om Putten en Nijkerk in Gelderland. In de Drentse gemeente De Wolden heeft de VVD om een hertelling gevraagd. Aanleiding is in alle gevallen een miniem verschil, die partijen een zetel meer of minder oplevert.