Shell en ArcelorMittal helpen AEX aan kleine winst

Shell voerde maandag de stijgers aan op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern profiteerde van de stijging van de olieprijzen, die volgde op berichten dat de Europese Unie een verbod op de import van Russische olie zou overwegen. Staalconcern ArcelorMittal had baat bij hogere metalenprijzen, waaronder die van aluminium. De stemming op de aandelenmarkten bleef verder terughoudend door de Russische oorlog in Oekraïne.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 717,41 punten. De hoofdindex is nog dik 10 punten verwijderd van het niveau van voor de Russische invasie in Oekraïne. De MidKap verloor 0,2 procent tot 1040,55 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs daalde 0,1 procent. Londen steeg 0,6 procent.

Prosus (min 4,2 procent) stond onderaan in de AEX. Eind vorige week liet de techinvesteerder nog een fors herstel zien. Het bedrijf reageert sterk op de koersbewegingen in de Chinese techsector, waarin het als grootaandeelhouder van Tencent een groot belang heeft. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgde met een min van dik 3 procent. Shell en ArcelorMittal stegen 3,1 en 2,4 procent.

ASML

ASML won een fractie. Topman Peter Wennink van de chipmachinefabrikant zei tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat de uitbreidingsplannen van de chipmakers in de komende twee jaar worden beperkt door tekorten aan belangrijke apparatuur. ASML verwacht dit en volgend jaar meer machines te leveren, maar dat zal volgens Wennink niet genoeg zijn om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

In Zürich klom Nestlé 0,2 procent. Het Zwitserse levensmiddelenconcern zegt geen winst te maken met zijn nog resterende activiteiten in Rusland. De eigenaar van merken als KitKat en Nespresso staat steeds meer onder druk om zijn Russische activiteiten volledig te beëindigen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Olieprijs

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,2 procent naar 109,09 dollar en Brentolie werd 4,1 procent duurder op 112,27 dollar per vat. De EU is bezig met een vijfde ronde van sancties tegen Rusland en volgens bronnen zouden de Baltische staten zoals Litouwen aandringen op een verbod op Russische olie. Tot nu toe wilde Brussel niet aan sancties op Russisch olie en gas, omdat de EU-landen daarvan te afhankelijk zijn.

Ook de aluminiumprijs ging omhoog op de Londense metalenbeurs, nadat Australië de export van aluminiumoxide naar Rusland heeft verboden. Dat wordt gebruikt bij de productie van aluminium. De euro was 1,1047 dollar waard tegen 1,1059 dollar op vrijdag.