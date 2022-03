Mogelijk drank in het spel bij doodrijden carnavalsgangers België

De bestuurder die zondagochtend zes carnavalsvierders doodreed in een Waals dorp had mogelijk gedronken. Een blaastest van een van de inzittenden van de auto viel positief uit. Nader onderzoek moet uitwijzen of de man achter het stuur beschonken en/of onder invloed van drugs was, zegt het Belgische Openbaar Ministerie.

Twee mannen in een zwarte BMW reden zondag in alle vroegte in op mensen die zich in Strépy-Bracquegnies opmaakten voor een carnavalsstoet. Behalve zes doden vielen er ook 37 gewonden, van wie er tien slecht aan toe zijn.

De dertigers uit het naburige La Louvière waren wezen stappen, liet het OM zondag al weten. Een afgenomen blaastest was positief, maar het is onduidelijk of het de bestuurder of de bijrijder betreft. Mogelijk zijn ze na de botsing van plaats gewisseld.

Bloed afgenomen

Er is nu bloed afgenomen om na te gaan of de twee inderdaad onder invloed van alcohol en verdovende middelen waren, zei de verantwoordelijk officier van justitie maandag tegen de Franstalige omroep RTBF. Een van de twee verloor in 2017 al eens zijn rijbewijs, maar het is niet duidelijk om welke reden.

Het tweetal wordt maandag voorgeleid en hoort dan onder meer of het langer in de cel moet blijven.

Het is nog altijd gissen naar de precieze toedracht. De bestuurder deed volgens ooggetuigen toen hij de feestgangers naderde geen enkele poging om te remmen. Maar de politie ziet geen reden om aan een terreurdaad te denken en was de auto ook niet aan het achtervolgen, verzekert zij.